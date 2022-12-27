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ВИДЕО. Даниэль Риккардо показал трюк на мотоцикле

Автоспорт
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Пилот не ограничился Формулой-1

ВИДЕО. Даниэль Риккардо показал трюк на мотоцикле

Фото: Livesport

Новина українською

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал видео от первого лица, где он прыгает с трамплина на кроссовом мотоцикле.

Напомним, в новом сезоне Формулы-1 Риккардо будет третьим пилотом команды "Ред Булл".

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В статье: Даниэль Риккардо
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