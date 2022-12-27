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ВИДЕО. Даниэль Риккардо показал трюк на мотоцикле
Пилот не ограничился Формулой-1
Фото: Livesport
Австралийский гонщик Даниэль Риккардо разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал видео от первого лица, где он прыгает с трамплина на кроссовом мотоцикле.
Напомним, в новом сезоне Формулы-1 Риккардо будет третьим пилотом команды "Ред Булл".
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