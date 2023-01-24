  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. ФИА изменит начисление очков в Формуле-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИА изменит начисление очков в Формуле-1

Автоспорт
(1 голосов)

Все из-за скандала на Гран-при Японии

ФИА изменит начисление очков в Формуле-1

фото - F1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что в планах организации изменить начисление очков в гонках.

Поводом для этого послужил Гран-при Японии прошлого сезона, где у многих возникло непонимание относительно распределения очков.

"Да, система поменяется. Стив Нильсен, занимающий пост спортивного директора, собирается поработать над этим. Но если вернуться к Японии, то кто выбрал такую схему начисления очков? Команды. Кто её утвердил? Команды. Нам оставалось только это реализовать", — приводит слова бен Сулайема Autosport.

По теме
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон: Люди не должны иметь возможность зарабатывать миллиарды
yellow-arrow
В Формуле-1 будут устанавливать камеры в шлемы пилотов
yellow-arrow
В ФИА прокомментировали новость о желании Саудовской Аравии приобрести Формулу-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде