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ФИА изменит начисление очков в Формуле-1
Все из-за скандала на Гран-при Японии
фото - F1
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что в планах организации изменить начисление очков в гонках.
Поводом для этого послужил Гран-при Японии прошлого сезона, где у многих возникло непонимание относительно распределения очков.
"Да, система поменяется. Стив Нильсен, занимающий пост спортивного директора, собирается поработать над этим. Но если вернуться к Японии, то кто выбрал такую схему начисления очков? Команды. Кто её утвердил? Команды. Нам оставалось только это реализовать", — приводит слова бен Сулайема Autosport.
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