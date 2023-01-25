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Льюис Хэмилтон может отказаться продлевать контракт с Мерседесом
Британец хочет сначала посмотреть на болид, а потом уже примет решение
Фото: F1
Британский пилот Льюис Хэмилтон может отказаться подписывать новый контракт с "Мерседесом" до первой гонки сезона 2023 года, сообщает London Insider.
Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили London Insider, что Хэмилтон хочет сначала посмотреть, как Mercedes W14 будет выглядеть на фоне конкурентов, прежде чем принять решение.
Действующий контракт Хэмилтона с "Мерседесом" истекает в конце этого года, но Тото Вольф недавно заверил, что продление контракта будет разработано во время зимнего перерыва.
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