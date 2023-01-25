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Льюис Хэмилтон может отказаться продлевать контракт с Мерседесом

Автоспорт
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Британец хочет сначала посмотреть на болид, а потом уже примет решение

Льюис Хэмилтон может отказаться продлевать контракт с Мерседесом

Фото: F1

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Британский пилот Льюис Хэмилтон может отказаться подписывать новый контракт с "Мерседесом" до первой гонки сезона 2023 года, сообщает London Insider.

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили London Insider, что Хэмилтон хочет сначала посмотреть, как Mercedes W14 будет выглядеть на фоне конкурентов, прежде чем принять решение.

Действующий контракт Хэмилтона с "Мерседесом" истекает в конце этого года, но Тото Вольф недавно заверил, что продление контракта будет разработано во время зимнего перерыва.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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