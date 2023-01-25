Льюис Хэмилтон может отказаться продлевать контракт с Мерседесом

Британский пилот Льюис Хэмилтон может отказаться подписывать новый контракт с "Мерседесом" до первой гонки сезона 2023 года, сообщает London Insider.

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили London Insider, что Хэмилтон хочет сначала посмотреть, как Mercedes W14 будет выглядеть на фоне конкурентов, прежде чем принять решение.

Действующий контракт Хэмилтона с "Мерседесом" истекает в конце этого года, но Тото Вольф недавно заверил, что продление контракта будет разработано во время зимнего перерыва.