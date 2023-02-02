В ФИА открыли подачу заяв для новичков Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) на своём официальном сайте объявила о начале процесса подачи заявок для потенциальных новых команд Формулы-1.

Каждый кандидат должен представить модель устойчивого развития и объяснить, как планирует сократить до нуля выброс углерода к 2030 году.

Полные критерии отбора, сроки, юридические требования и остальные условия формального процесса подачи заявок будут сообщены кандидатам.

Команды должны соответствовать критериям как ФИА, так и FOM, то есть владельцев коммерческих прав из Liberty Group. Дедлайн для предварительных заявок — 17 февраля, итоговые заявки можно подавать до 30 апреля. Дедлайн по решению — 30 июня.