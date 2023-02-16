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Альпин представила машину на сезон-2023

Автоспорт
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Французская команда показала новый болид

Альпин представила машину на сезон-2023

Фото: Твиттер Альпин

Новина українською

Французская команда Формулы-1 "Альпин" провела презентацию своей новой машины. Фотографиями автомобиля поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Ранее в социальных сетях появились фотографии этого болида во время обкатки на трассе в Сильверстоуне — в "Альпин" провели шейкдаун новой машины раньше, чем состоялась презентация.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 "Альпин" удалось занять четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка.

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В статье: формула-1 Альпин
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