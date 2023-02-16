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Альпин представила машину на сезон-2023
Французская команда показала новый болид
Фото: Твиттер Альпин
Французская команда Формулы-1 "Альпин" провела презентацию своей новой машины. Фотографиями автомобиля поделилась пресс-служба гоночного коллектива.
Ранее в социальных сетях появились фотографии этого болида во время обкатки на трассе в Сильверстоуне — в "Альпин" провели шейкдаун новой машины раньше, чем состоялась презентация.
По итогам прошлого сезона Формулы-1 "Альпин" удалось занять четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка.
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