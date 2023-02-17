Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинедин Зидан стал амбассадором бренда Альпин
Ранее команда объявила о презентации нового болида
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский тренер, легендарный футболист Зинедин Зидан стал послом бренда "Альпин", представленного командой в Формуле-1. Об этом было объявлено на презентации новой машины команды "Альпин" для сезона-2023 Формулы-1.
Зидан является чемпионом мира 1998 года в составе сборной Франции. В качестве игрока Зидан дважды становился чемпионом Италии, чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.
Напомним, команда "Альпин" представила новую машину 16 февраля.
Talk about a surprise! ????— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 16, 2023
Zinedine Zidane is revealed as Alpine ambassador! ???????????? pic.twitter.com/qbw4hCXioj
Популярное сейчас
- Определились лучшие и худшие игроки Днепра-1 в матче с АЕК
- Плюс 800 хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 16 февраля
- ВСУ отбили атаки около 16 населенных пунктов, россияне применили 41 ракету за сутки
- В новом болиде Мерседеса проблемы с двигателем
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО