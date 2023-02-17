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Зинедин Зидан стал амбассадором бренда Альпин

Автоспорт
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Ранее команда объявила о презентации нового болида

Зинедин Зидан стал амбассадором бренда Альпин

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский тренер, легендарный футболист Зинедин Зидан стал послом бренда "Альпин", представленного командой в Формуле-1. Об этом было объявлено на презентации новой машины команды "Альпин" для сезона-2023 Формулы-1.

Зидан является чемпионом мира 1998 года в составе сборной Франции. В качестве игрока Зидан дважды становился чемпионом Италии, чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Напомним, команда "Альпин" представила новую машину 16 февраля.

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В статье: Зинедин Зидан формула-1 Альпин
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