Зинедин Зидан стал амбассадором бренда Альпин

Французский тренер, легендарный футболист Зинедин Зидан стал послом бренда "Альпин", представленного командой в Формуле-1. Об этом было объявлено на презентации новой машины команды "Альпин" для сезона-2023 Формулы-1.

Зидан является чемпионом мира 1998 года в составе сборной Франции. В качестве игрока Зидан дважды становился чемпионом Италии, чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Напомним, команда "Альпин" представила новую машину 16 февраля.

Talk about a surprise! ????



Zinedine Zidane is revealed as Alpine ambassador! ???????????? pic.twitter.com/qbw4hCXioj