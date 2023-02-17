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Хаас показал график выступления гонщиков на предсезонных тестах

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Они будут проходить три дня

Хаас показал график выступления гонщиков на предсезонных тестах

Новина українською

Команда Формулы-1 "Хаас" представила график выступления гонщиков на предстоящих предсезонных тестах, которые состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне.

График выступления пилотов "Хааса" на предсезонных тестах в Бахрейне:

четверг, 23 февраля: Нико Хюлькенберг (до полудня), Кевин Магнуссен (после полудня);

пятница, 24 февраля: Кевин Магнуссен (до полудня), Нико Хюлькенберг (после полудня);

суббота, 25 февраля: Нико Хюлькенберг (до полудня), Кевин Магнуссен (после полудня).

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 "Хаас" занял восьмое место в Кубке конструкторов.

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В статье: Haas
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