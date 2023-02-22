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В Феррари опубликовали график работы пилотов на предсезонные тесты в Бахрейне

Автоспорт
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Они будут проходить три дня

В Феррари опубликовали график работы пилотов на предсезонные тесты в Бахрейне

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Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" определилась с графиком работы пилотов на предстоящих предсезонных тестах в Бахрейне.

Они пройдут с 23 по 25 февраля. Графиком "Феррари" поделился журналист Джулиано Дучесса.

График выступления пилотов "Феррари" на предсезонных тестах в Бахрейне:

четверг, 23 февраля: Карлос Сайнс (до полудня), Шарль Леклер (после полудня);

пятница, 24 февраля: Карлос Сайнс (до полудня), Шарль Леклер (после полудня);

субботу, 25 февраля: Шарль Леклер (до полудня), Карлос Сайнс (после полудня).

Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2022 "Феррари" заняла второе место.

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В статье: Феррари
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