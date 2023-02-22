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ВИДЕО. В Хаасе обкатали новый болид

Автоспорт
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Команда опубликовала видео

ВИДЕО. В Хаасе обкатали новый болид

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Пресс-служба команды Формулы-1 "Хаас" показала видеоролик с обкатки болида, которая состоялась 11 февраля в Сильверстоуне.

Напомним, презентация новой машины американской команды состоялась ещё 31 января. 11 февраля команда провела обкатку машины в Сильверстоуне, а накануне, 21 февраля, команда провела съёмочный день.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 "Хаас" занял восьмое место в Кубке конструкторов.

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В статье: Haas
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