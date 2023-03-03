Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна

На стационарном Международном автодроме Бахрейна завершилась первая тренировка стартового этапа Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время по её итогам показал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Второй результат продемонстрировал Фернандо Алонсо, представляющий "Астон Мартин" . Топ-3 замкнул напарник Переса Макс Ферстаппен.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер был пятым, Льюис Хэмилтон ( "Мерседес" ) — 10-м.

Отметим, что пилоты "Феррари" и "Мерседеса" во время заезда не использовали мягкие шины, а Сайнса развернуло и он испортил свой комплект шин.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая тренировка:

1.Серхио Перес "Ред Булл" 1.32,758

2.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,438

3.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0,617

4.Ландо Норрис "Макларен" +1,407

5.Шарль Леклер "Феррари" +1,499

6.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1,540

7.Кевин Магнуссен "Хаас" +1,644

8.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1,817

9.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1,931

10.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +2,159

11.Джордж Расселл "Мерседес" +2,208

12.Оскар Пиастри "Макларен" +2,239

13.Юки Цунода "Альфа Таури" +2,257

14.Нико Хюлькенберг "Хаас" +2,285

15.Эстебан Окон "Альпин" +2,347

16.Ник де Врис "Альфа Таури" +2,644

17.Пьер Гасли "Альпин" +2,697

18.Логан Сарджент "Уильямс" +2,991

19.Александер Албон "Уильямс" +3,260

20.Карлос Сайнс "Феррари" +3,314