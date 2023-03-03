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Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна
Хэмилтон финишировал 10-м
Фото: Getty Images
На стационарном Международном автодроме Бахрейна завершилась первая тренировка стартового этапа Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время по её итогам показал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Второй результат продемонстрировал Фернандо Алонсо, представляющий "Астон Мартин" . Топ-3 замкнул напарник Переса Макс Ферстаппен.
Пилот "Феррари" Шарль Леклер был пятым, Льюис Хэмилтон ( "Мерседес" ) — 10-м.
Отметим, что пилоты "Феррари" и "Мерседеса" во время заезда не использовали мягкие шины, а Сайнса развернуло и он испортил свой комплект шин.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая тренировка:
1.Серхио Перес "Ред Булл" 1.32,758
2.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,438
3.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0,617
4.Ландо Норрис "Макларен" +1,407
5.Шарль Леклер "Феррари" +1,499
6.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1,540
7.Кевин Магнуссен "Хаас" +1,644
8.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1,817
9.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1,931
10.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +2,159
11.Джордж Расселл "Мерседес" +2,208
12.Оскар Пиастри "Макларен" +2,239
13.Юки Цунода "Альфа Таури" +2,257
14.Нико Хюлькенберг "Хаас" +2,285
15.Эстебан Окон "Альпин" +2,347
16.Ник де Врис "Альфа Таури" +2,644
17.Пьер Гасли "Альпин" +2,697
18.Логан Сарджент "Уильямс" +2,991
19.Александер Албон "Уильямс" +3,260
20.Карлос Сайнс "Феррари" +3,314
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