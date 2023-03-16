ФИА пересмотрела систему начисления штрафных баллов в Формуле-1 за нарушения, которые совершают пилоты во время гонки, пишет Motorsport.

Стюарды смягчили наказания в части влияния выездов за пределы трассы и нарушений процедуры старта с точки зрения начисления штрафных баллов. Отныне за подобные нарушения пилоты будут получать только штрафы, влияющие непосредственно на гонку.

Напомним, лидером по количеству штрафных баллов по-прежнему является пилот "Альпин" Пьер Гасли, на счету которого 10 баллов. При достижении отметки в 12 баллов за календарный год пилот получает дисквалификацию на одну гонку.