Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИА пересмотрела систему начисления штрафных баллов в Формуле-1
Наказания немного смягчили
фото - F1
ФИА пересмотрела систему начисления штрафных баллов в Формуле-1 за нарушения, которые совершают пилоты во время гонки, пишет Motorsport.
Стюарды смягчили наказания в части влияния выездов за пределы трассы и нарушений процедуры старта с точки зрения начисления штрафных баллов. Отныне за подобные нарушения пилоты будут получать только штрафы, влияющие непосредственно на гонку.
Напомним, лидером по количеству штрафных баллов по-прежнему является пилот "Альпин" Пьер Гасли, на счету которого 10 баллов. При достижении отметки в 12 баллов за календарный год пилот получает дисквалификацию на одну гонку.
Популярное сейчас
- Мудрик обошел Зинченко - Transfermarkt обновил ценники украинцев в АПЛ
- CNN: ВСУ в Донецкой области сбили модернизированный китайский дрон
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- Прописано в контракте. Роналду посетит Гран-при Ф-1 в Саудовской Аравии
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО