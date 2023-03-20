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Серхио Перес удалил пост, в котором писал о желании стать чемпионом

Автоспорт
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Что-то пошло не по плану

Серхио Перес удалил пост, в котором писал о желании стать чемпионом

Фото: Getty Images

Новина українською

Мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес удалил свой пост, который он оставил после победы на Гран-при Саудовской Аравии.

"Было сложнее, чем я думал, но в итоге я счастлив одержать пятую победу в Формуле-1. Очень доволен результатом команды. Мы собираемся и дальше усердно работать. Я хочу стать чемпионом", — написал Перес изначально.

Стоит отметить, что позже, Серхио удалил сообщение и вскоре оставил новое с тем же текстом, за исключением последнего предложения.

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В статье: Серхио Перес
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