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Серхио Перес удалил пост, в котором писал о желании стать чемпионом
Что-то пошло не по плану
Фото: Getty Images
Мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес удалил свой пост, который он оставил после победы на Гран-при Саудовской Аравии.
"Было сложнее, чем я думал, но в итоге я счастлив одержать пятую победу в Формуле-1. Очень доволен результатом команды. Мы собираемся и дальше усердно работать. Я хочу стать чемпионом", — написал Перес изначально.
Стоит отметить, что позже, Серхио удалил сообщение и вскоре оставил новое с тем же текстом, за исключением последнего предложения.
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