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Феррари допустила грубую ошибку при создании нового болида

Автоспорт
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Теперь в команде будут пытаться её исправить

Феррари допустила грубую ошибку при создании нового болида

Фото: Autosport

Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" допустила грубую ошибку при создании нового болида, пишет Formu1a.uno.

Из-за этой ошибки команда страдает от износа шин в гонках. При этом, несмотря на фундаментальную ошибку, машина хорошо показывает себя в квалификационном темпе.

По данным источника, ближайших нескольких Гран-при команда будет исправлять текущие проблемы за счёт обновлений, и на основе этого будет отталкиваться в вопросе направления разработки машины для следующего сезона.

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В статье: Феррари
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