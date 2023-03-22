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Феррари допустила грубую ошибку при создании нового болида
Теперь в команде будут пытаться её исправить
Фото: Autosport
Команда Формулы-1 "Феррари" допустила грубую ошибку при создании нового болида, пишет Formu1a.uno.
Из-за этой ошибки команда страдает от износа шин в гонках. При этом, несмотря на фундаментальную ошибку, машина хорошо показывает себя в квалификационном темпе.
По данным источника, ближайших нескольких Гран-при команда будет исправлять текущие проблемы за счёт обновлений, и на основе этого будет отталкиваться в вопросе направления разработки машины для следующего сезона.
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