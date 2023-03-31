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Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Австралии

Автоспорт
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Макс продолжает бить рекорды

Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Австралии

Фото: The New York Times

Новина українською

На автодроме в Мельбурне завершилась первая тренировка третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот "Ред Булл", действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес". Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо показал четвёртый результат, а пилот "Феррари" Шарль Леклер был пятым.

Формула-1. Гран-при Австралии. Первая тренировка

1.Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.18,790

2.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0,433

3.Серхио Перес "Ред Булл" +0,503

4.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,527

5.Шарль Леклер "Феррари" +0,588

6.Карлос Сайнс "Феррари" +0,715

7.Ландо Норрис "Макларен" +0,746

8.Пьер Гасли "Альпин" +0,856

9.Джордж Расселл "Мерседес" +0,909

10.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0,976

11.Александер Албон "Уильямс" +0,976

12.Оскар Пиастри "Макларен" +0,987

13.Нико Хюлькенберг "Хаас" +1,016

14.Ник де Врис "Альфа Таури" +1,143

15.Логан Сарджент "Уильямс" +1,284

16.Эстебан Окон "Альпин" +1,385

17.Юки Цунода "Альфа Таури" +1,609

18.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1,629

19.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1,779

20.Кевин Магнуссен "Хаас" +2,357

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