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Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Австралии
Макс продолжает бить рекорды
Фото: The New York Times
На автодроме в Мельбурне завершилась первая тренировка третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот "Ред Булл", действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес". Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо показал четвёртый результат, а пилот "Феррари" Шарль Леклер был пятым.
Формула-1. Гран-при Австралии. Первая тренировка
1.Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.18,790
2.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0,433
3.Серхио Перес "Ред Булл" +0,503
4.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,527
5.Шарль Леклер "Феррари" +0,588
6.Карлос Сайнс "Феррари" +0,715
7.Ландо Норрис "Макларен" +0,746
8.Пьер Гасли "Альпин" +0,856
9.Джордж Расселл "Мерседес" +0,909
10.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0,976
11.Александер Албон "Уильямс" +0,976
12.Оскар Пиастри "Макларен" +0,987
13.Нико Хюлькенберг "Хаас" +1,016
14.Ник де Врис "Альфа Таури" +1,143
15.Логан Сарджент "Уильямс" +1,284
16.Эстебан Окон "Альпин" +1,385
17.Юки Цунода "Альфа Таури" +1,609
18.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1,629
19.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1,779
20.Кевин Магнуссен "Хаас" +2,357
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