Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Австралии

Сегодня, 2 апреля состоялась гонка третьего этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Австралии.

Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция за представителем "Мерседес" Льюисом Хэмилтоном (+0,179), а ТОП 3 замкнул Фернандо Алонсо ("Астон-Мартин") (+0,769).

После первых трех этапов Ферстеппен идет на первом месте в Общем зачете пилотов, имея в своем активе 44 очка, вторая позиция у его партнера по команде Серхио Переса (43 очка), а на третьем идет Фернадо Алонсо (30 очков).

В командном зачете продолжает лидировать "Ред-Булл" (123), вторыми идут "Астон-Мартин" (65), ТОП 3 замыкают "Мерседес" (56).