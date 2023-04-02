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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Австралии

Автоспорт
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Результаты гонки

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Австралии

Фото: Sporting News

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 апреля состоялась гонка третьего этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Австралии.

Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция за представителем "Мерседес" Льюисом Хэмилтоном (+0,179), а ТОП 3 замкнул Фернандо Алонсо ("Астон-Мартин") (+0,769).

После первых трех этапов Ферстеппен идет на первом месте в Общем зачете пилотов, имея в своем активе 44 очка, вторая позиция у его партнера по команде Серхио Переса (43 очка), а на третьем идет Фернадо Алонсо (30 очков).

В командном зачете продолжает лидировать "Ред-Булл" (123), вторыми идут "Астон-Мартин" (65), ТОП 3 замыкают "Мерседес" (56).

Результаты гонки Гран-при Австралии:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Австралии - изображение 1

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Австралии
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