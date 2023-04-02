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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Австралии
Результаты гонки
Фото: Sporting News
Сегодня, 2 апреля состоялась гонка третьего этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Австралии.
Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция за представителем "Мерседес" Льюисом Хэмилтоном (+0,179), а ТОП 3 замкнул Фернандо Алонсо ("Астон-Мартин") (+0,769).
После первых трех этапов Ферстеппен идет на первом месте в Общем зачете пилотов, имея в своем активе 44 очка, вторая позиция у его партнера по команде Серхио Переса (43 очка), а на третьем идет Фернадо Алонсо (30 очков).
В командном зачете продолжает лидировать "Ред-Булл" (123), вторыми идут "Астон-Мартин" (65), ТОП 3 замыкают "Мерседес" (56).
Результаты гонки Гран-при Австралии:
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