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Даниэль Риккардо: Преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде

Автоспорт
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Пилот рассказал, что именно приносит ему успех

Даниэль Риккардо: Преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде

Фото: Livesport

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Третий пилот "Ред Булл", австралиец Даниэль Риккардо выразил надежду, что в будущем станет боевым гонщиком в топ-команде.

"Я знаю, где хочу быть и что преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде. Конечно, вероятно, этого будет трудно достичь, но такова моя цель", — приводит слова Риккардо GrandPX.news.

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул "Макларен", за который дебютировал в 2021 году.

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В статье: Даниэль Риккардо
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