Даниэль Риккардо: Преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде

Третий пилот "Ред Булл", австралиец Даниэль Риккардо выразил надежду, что в будущем станет боевым гонщиком в топ-команде.

"Я знаю, где хочу быть и что преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде. Конечно, вероятно, этого будет трудно достичь, но такова моя цель", — приводит слова Риккардо GrandPX.news.

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул "Макларен", за который дебютировал в 2021 году.