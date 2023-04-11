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Даниэль Риккардо: Преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде
Пилот рассказал, что именно приносит ему успех
Фото: Livesport
Третий пилот "Ред Булл", австралиец Даниэль Риккардо выразил надежду, что в будущем станет боевым гонщиком в топ-команде.
"Я знаю, где хочу быть и что преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде. Конечно, вероятно, этого будет трудно достичь, но такова моя цель", — приводит слова Риккардо GrandPX.news.
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул "Макларен", за который дебютировал в 2021 году.
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