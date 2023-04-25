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В IndyCar отреагировали на новость о возможной продаже серии владельцам Формулы-1
В Penske Corporation считают, что ничего подобного не случится
Бад Денкер, президент Penske Corporation, которая владеет IndyCar, заявил, что новость о возможной продаже серии компании Liberty Media (которая владеет Формулой-1), не имеет под собой никаких оснований.
"Всё это неправда. Никаких обсуждений даже не было, и, честно говоря, мы бы не стали продавать серию", - приводит слова Денкера Racer.
Ранее журналист Питер Уиндзор заявил, что Liberty Media изучает возможность покупки IndyCar, чтобы сделать из неё серию поддержки для "Королевских гонок".
Уиндзор допустил, что в случае успеха в осуществлении сделки IndyCar отойдёт от овальных трасс в пользу автодромов и городских трасс, а дизайн автомобилей будет больше соответствовать машинам Формулы-1.
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