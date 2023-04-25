ФИА внесла изменения в технический регламент Формулы-1

Комиссия Международной автомобильной федерации (ФИА) приняла решение внести изменения в технический регламент Формулы-1 на текущий сезон.

Было принято решение увеличить лимиты на элементы силовых установок. Теперь команды смогут без штрафов использовать четыре двигателя внутреннего сгорания, четыре турбины и по четыре тепловых и кинетических генератора.

Стоит отметить, что изменения не коснулись блока управляющей электроники, который разрешается использовать только дважды без угрозы штрафа.