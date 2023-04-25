Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гоночный директор Феррари подписал контракт с Альфа Таури
-1 в команде
Фото: Autosport
Гоночный директор "Феррари" Лоран Мекис подписал контракт с "Альфа Таури". Официальный переход Мекиса может состояться либо в этом, либо в следующем году. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
Мекис будет работать вместе с директором команды Францем Тостом, с которым он уже работал в годы "Торо Россо", когда он был главой инженеров команды.
Мекис стал ещё одним человеком, покидающим "Феррари", после ухода аэродинамика Давида Санчеса, который уже перешёл в "Макларен".
Популярное сейчас
- Экс-форвард молодежки Шахтера пропал под Бахмутом
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- Впервые за 60 лет Динамо возглавил бывший вратарь. До Шовковского таких было еще четверо
- Карлос Сайнс высказался о возможном уходе в Ауди
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО