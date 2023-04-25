Гоночный директор Феррари подписал контракт с Альфа Таури

Гоночный директор "Феррари" Лоран Мекис подписал контракт с "Альфа Таури". Официальный переход Мекиса может состояться либо в этом, либо в следующем году. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Мекис будет работать вместе с директором команды Францем Тостом, с которым он уже работал в годы "Торо Россо", когда он был главой инженеров команды.

Мекис стал ещё одним человеком, покидающим "Феррари", после ухода аэродинамика Давида Санчеса, который уже перешёл в "Макларен".