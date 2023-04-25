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Гоночный директор Феррари подписал контракт с Альфа Таури

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Гоночный директор Феррари подписал контракт с Альфа Таури

Фото: Autosport

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Гоночный директор "Феррари" Лоран Мекис подписал контракт с "Альфа Таури". Официальный переход Мекиса может состояться либо в этом, либо в следующем году. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Мекис будет работать вместе с директором команды Францем Тостом, с которым он уже работал в годы "Торо Россо", когда он был главой инженеров команды.

Мекис стал ещё одним человеком, покидающим "Феррари", после ухода аэродинамика Давида Санчеса, который уже перешёл в "Макларен".

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