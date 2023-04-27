Шарль Леклер отреагировал на слухи о переходе в Мерседес

Пилот "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал информацию о том, что он ведёт переговоры с "Мерседесом". Ранее появились слухи, что монегаск может занять место Льюиса Хэмилтона, если тот решит завершить карьеру.

"Переговоры с "Мерседесом"? Нет. На данный момент ничего нет. Я сосредоточен на проекте, в котором я занят сегодня. Я полностью доверяю "Феррари" и уверен в будущем этого проекта. Никаких разговоров с Тото Вольфом у меня не было. Действительно нет ничего. Вы улыбаетесь, потому что не верите, но увидите это сами. Я люблю "Феррари" и полностью привержен команде. Мечтал оказаться в этой команде и мой главный приоритет — выиграть с ней чемпионат мира", — цитирует Леклера ESPN.

Действующий контракт Шарля Леклера с "Феррари" рассчитан до конца 2024 года.