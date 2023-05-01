Ферстаппен оценил работу Серхио Переса

Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен оценил работу партнёра по команде Серхио Переса на Гран-при Азербайджана.

"Также очень важно признавать и ценить, когда кто-то проделал отличную работу. Именно это и произошло в это воскресенье с Пересом. Мы будем продолжать бороться до конца сезона, но это нормально, потому что мы делаем это всю жизнь", — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Победу по итогам гонки в Баку одержал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес, который ранее также выиграл спринт. Вторым финишировал его напарник Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот "Феррари" Шарль Леклер