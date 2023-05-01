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Ферстаппен оценил работу Серхио Переса

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Пилот доволен работой своего напарника по команде

Ферстаппен оценил работу Серхио Переса

Фото: Getty Images

Новина українською

Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен оценил работу партнёра по команде Серхио Переса на Гран-при Азербайджана.

"Также очень важно признавать и ценить, когда кто-то проделал отличную работу. Именно это и произошло в это воскресенье с Пересом. Мы будем продолжать бороться до конца сезона, но это нормально, потому что мы делаем это всю жизнь", — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Победу по итогам гонки в Баку одержал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес, который ранее также выиграл спринт. Вторым финишировал его напарник Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот "Феррари" Шарль Леклер

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В статье: Макс Ферстаппен Серхио Перес
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