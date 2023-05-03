Мерседес внесет изменения в болид после жалоб Хэмилтона

Руководитель команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольф заявил, что гоночный коллектив прислушался к жалобам пилота Льюиса Хэмилтона о сложности пилотирования болида из-за смещённого расположения кокпита и к следующему году сделает необходимые корректировки.

"Наш кокпит смещён гораздо дальше вперёд. При управлении машиной возникает ощущение, что ты сидишь прямо над передними колёсами, и это одно из неприятных ощущений", — говорил ранее Хэмилтон.

"Мы не думаем, что это большая проблема с технической точки зрения, но просто чтобы поставить точку — мы собираемся изменить положение кокпита, чтобы оптимизировать машину и убедиться, что пилот чувствует себя хорошо.

Джордж Расселл довольно спокойно относится к расположению кокпита, но для Льюиса это важно, поэтому мы собираемся найти компромисс", — приводит слова Вольфа Racingnews365.