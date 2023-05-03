Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Ред Булл показали тизер с новой расцветкой авто
Австрийская команда показала фото
Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" в преддверии Гран-при Майами продемонстрировала расцветку авто. Соответствующий пост-тизер был размещён в социальных сетях гоночного коллектива.
"Прежде чем показать ливрею на Гран-при Майами, оставим здесь это", — говорится в описании к фотографии.
В настоящий момент "Ред Булл" уверенно лидирует в Кубке конструкторов.
Before revealing RB19’s Miami livery, leaving this here. ???? You ready?!#MakeYourMarkMiami pic.twitter.com/PaOnLykLpU— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Арбитр не засчитал чистый гол Миная в ворота Шахтера
- ФОТО. Мудрика ослепили зелёным лазером во время игры с Арсеналом
- Ночью РФ атаковала Украину дронами: в Киеве ПВО справилась, но в нескольких городах есть разрушения
- Формула-1. Перес выигрывает гонку Гран-при Азербайджана
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн