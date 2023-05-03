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В Ред Булл показали тизер с новой расцветкой авто

Автоспорт
(1 голосов)

Австрийская команда показала фото

В Ред Булл показали тизер с новой расцветкой авто

Новина українською

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" в преддверии Гран-при Майами продемонстрировала расцветку авто. Соответствующий пост-тизер был размещён в социальных сетях гоночного коллектива.

"Прежде чем показать ливрею на Гран-при Майами, оставим здесь это", — говорится в описании к фотографии.

В настоящий момент "Ред Булл" уверенно лидирует в Кубке конструкторов.

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В статье: формула-1 Red Bull
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