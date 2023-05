В Ред Булл показали тизер с новой расцветкой авто

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" в преддверии Гран-при Майами продемонстрировала расцветку авто. Соответствующий пост-тизер был размещён в социальных сетях гоночного коллектива.

"Прежде чем показать ливрею на Гран-при Майами, оставим здесь это", — говорится в описании к фотографии.

В настоящий момент "Ред Булл" уверенно лидирует в Кубке конструкторов.

Before revealing RB19’s Miami livery, leaving this here. ???? You ready?!#MakeYourMarkMiami pic.twitter.com/PaOnLykLpU