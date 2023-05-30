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Гоночный директор Феррари перейдет в Ред Булл
Стороны провели переговоры
Фото: Autoblog
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" и австрийский гоночный коллектив "Ред Булл" пришли к соглашению по ситуации с гоночным директором "Скудерии" Лораном Мекисом. Об этом пишет Formu1a.uno.
По данным источника, Мекис проработает в "Феррари" до конца июня, после чего покинет итальянскую команду и уйдёт в шестимесячный отпуск. При этом подчёркивается, что Лоран может отсутствовать в расположении "Феррари" уже на Гран-при Испании, который состоится со 2 по 4 июня. В переговорах лично участвовал президент "Феррари" Джон Элканн.
Напомним, после сезона-2023 Мекис должен занять роль руководителя "Альфа Таури".
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