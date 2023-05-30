  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Гоночный директор Феррари перейдет в Ред Булл
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гоночный директор Феррари перейдет в Ред Булл

Автоспорт
(1 голосов)

Стороны провели переговоры

Гоночный директор Феррари перейдет в Ред Булл

Фото: Autoblog

Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" и австрийский гоночный коллектив "Ред Булл" пришли к соглашению по ситуации с гоночным директором "Скудерии" Лораном Мекисом. Об этом пишет Formu1a.uno.

По данным источника, Мекис проработает в "Феррари" до конца июня, после чего покинет итальянскую команду и уйдёт в шестимесячный отпуск. При этом подчёркивается, что Лоран может отсутствовать в расположении "Феррари" уже на Гран-при Испании, который состоится со 2 по 4 июня. В переговорах лично участвовал президент "Феррари" Джон Элканн.

Напомним, после сезона-2023 Мекис должен занять роль руководителя "Альфа Таури".

По теме
yellow-arrow
Инженеры Ред Булл покинули команду и присоединятся к Феррари
yellow-arrow
Карлос Сайнс: Наша машина не такая, какой мы хотим её видеть
yellow-arrow
Ферстаппен обогнал Феттеля по числу побед с Ред Булл
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Ferrari
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде