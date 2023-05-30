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В Астон Мартин открыли новую базу в Сильверстоуне

Автоспорт
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Её строительство завершится в следующем году

В Астон Мартин открыли новую базу в Сильверстоуне

Новина українською

Британская гоночная команда "Астон Мартин" открыла новую базу в Сильверстоуне и начала переезд. Первые сотрудники уже начали работу на новом месте.

"Добро пожаловать домой, команда. Сегодня знаменательный день для команды "Астон Мартин", так как первые члены коллектива переезжают на нашу новую, ультрасовременную базу в Сильверстоуне", — говорится в сообщении пресс-службы команды на странице "Астон Мартин" в социальных сетях.

Стоит отметить, что строительство новой базы "Астон Мартин" полностью будет завершено в 2024 году.

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В статье: Астон Мартин
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