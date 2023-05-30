Макларен подписал контракт с главой инженерного отдела Ред Булл

Команда Формулы-1 "Макларен" сообщила о подписании соглашения с экс-главой инженерного отдела "Ред Булл" Робом Маршаллом. Он присоединится к "Макларену" с 1 января 2024 года.

Маршалл займёт должность технического директора по проектированию и дизайну, ему будет помогать Нил Холди, который станет заместителем Роба.

"Я невероятно рад, что Роб присоединится к "Макларену". Проработав в автоспорте более 25 лет, Маршалл пришёл к нам с богатым опытом, накопленным за время работы в "Ред Булл". Назначение Роба Маршалла — один из фундаментальных шагов и возможность помочь команде вернуться на победный путь", — приводит слова руководителя команды Андреа Стеллы пресс-служба "Макларена".