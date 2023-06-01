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Ферстаппен отреагировал на возможное завершение карьеры Хэмилтона
Пилот много добился в своей карьере
Фото: Getty Images
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен посоветовал британцу Льюису Хэмилтону не смотреть на результаты голландца при принятии решения о возможном завершении карьеры.
"Нет, я не думаю, что ему нужно оглядываться назад. Он так многого добился в спорте", — приводит слова Ферстаппена Daily Express.
Действующий контракт британского пилота с "Мерседесом" истекает в конце нынешнего сезона.
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