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Ферстаппен отреагировал на возможное завершение карьеры Хэмилтона

Автоспорт
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Пилот много добился в своей карьере

Ферстаппен отреагировал на возможное завершение карьеры Хэмилтона

Фото: Getty Images

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Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен посоветовал британцу Льюису Хэмилтону не смотреть на результаты голландца при принятии решения о возможном завершении карьеры.

"Нет, я не думаю, что ему нужно оглядываться назад. Он так многого добился в спорте", — приводит слова Ферстаппена Daily Express.

Действующий контракт британского пилота с "Мерседесом" истекает в конце нынешнего сезона.

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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