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Льюис Хэмилтон рассказал об изменениях в обновленном болиде
Пилот надеется, что машина сможет прибавить
Фото: Autoblog.nl
Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от эффекта полного пакета обновлений.
"Истинный шаг вперёд, на который мы надеемся – к примеру, прибавка в секунду на круге в гоночном режиме – с этими обновлениями не достигнут. Однако это шаг в правильном направлении.
В прошлый уикенд в Монако я был гораздо более уверен в машине, что позволило мне лучше атаковать повороты. Надеюсь, на треке в Барселоне ощущения будут как минимум те же.
Однако я ожидаю, что эффект от обновлений будет даже больше, потому что на этой трассе есть много быстрых поворотов. Потенциально мы сможем лучше чувствовать себя позади других машин и преследовать их ближе", – приводит слова Хэмилтона портал RacingNews365.
Напомним, сейчас немецкая команда располагается на третьем месте в Кубке конструкторов, имея в своём активе 119 очков.
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