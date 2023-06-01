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Льюис Хэмилтон рассказал об изменениях в обновленном болиде

Автоспорт
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Пилот надеется, что машина сможет прибавить

Льюис Хэмилтон рассказал об изменениях в обновленном болиде

Фото: Autoblog.nl

Новина українською

Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от эффекта полного пакета обновлений.

"Истинный шаг вперёд, на который мы надеемся – к примеру, прибавка в секунду на круге в гоночном режиме – с этими обновлениями не достигнут. Однако это шаг в правильном направлении.

В прошлый уикенд в Монако я был гораздо более уверен в машине, что позволило мне лучше атаковать повороты. Надеюсь, на треке в Барселоне ощущения будут как минимум те же.

Однако я ожидаю, что эффект от обновлений будет даже больше, потому что на этой трассе есть много быстрых поворотов. Потенциально мы сможем лучше чувствовать себя позади других машин и преследовать их ближе", – приводит слова Хэмилтона портал RacingNews365.

Напомним, сейчас немецкая команда располагается на третьем месте в Кубке конструкторов, имея в своём активе 119 очков.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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