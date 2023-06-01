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ФОТО. Карлос Сайнс показал свой новый шлем накануне Гран-при Испании
Дизайн получился интересным
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс-младший представил шлем, в котором будет выступать на домашнем Гран-при Испании.
Напомним, что прошлый Гран-при Испании Карлос завершил на четвёртом месте, заняв третью позицию в квалификации. Этот результат стал лучшим для пилота "Феррари" на домашнем Гран-при – он никогда не поднимался на подиум на глазах у родной публики.
???????? Home GP ready! What are your thoughts?— Carlos Sainz (@Carlossainz55) June 1, 2023
-@ScuderiaFerrari #Carlossainz #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/nwCGyJW1Mt
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