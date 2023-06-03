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Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Испании-2023

Автоспорт
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Снова первый

Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Испании-2023

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня состоялась гонка в рамках квалификации Гран-при Испании-2023. Победителем стал Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Его результат составил - 1.12,272

Вторым в гонке стал Карлос Сайнс ("Феррари"), а третьим - Ландо Норрис ("Макларен"). Перес выбыл после второго сегмента.

Напомним, что Ферстаппен за два с половиной года выиграл 58% всех гонок.

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

Квалификация

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В статье: Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Ландо Норрис Гран-при Испании
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