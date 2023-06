Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Испании-2023

Сегодня состоялась гонка в рамках квалификации Гран-при Испании-2023. Победителем стал Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Его результат составил - 1.12,272

Вторым в гонке стал Карлос Сайнс ("Феррари"), а третьим - Ландо Норрис ("Макларен"). Перес выбыл после второго сегмента.

Напомним, что Ферстаппен за два с половиной года выиграл 58% всех гонок.

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

Квалификация

Max Verstappen takes P1 for Sunday, with Carlos Sainz and Lando Norris behind!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/FuWjyVPCAz