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Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Испании-2023
Снова первый
Фото: Getty Images
Сегодня состоялась гонка в рамках квалификации Гран-при Испании-2023. Победителем стал Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Его результат составил - 1.12,272
Вторым в гонке стал Карлос Сайнс ("Феррари"), а третьим - Ландо Норрис ("Макларен"). Перес выбыл после второго сегмента.
Напомним, что Ферстаппен за два с половиной года
Гран-при Испании
Барселона-Каталония, Монмело
Квалификация
QUALIFYING CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) June 3, 2023
Max Verstappen takes P1 for Sunday, with Carlos Sainz and Lando Norris behind!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/FuWjyVPCAz
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