Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хельмут Марко: Мерседес сделал большой шаг вперёд и показал очень хорошее время прохождения круга
Спортивный консультант восхищен
фото - twitter.com
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко поделился мнением о прогрессе, достигнутом "Мерседесом" после недавних обновлений.
Напомним, на Гран-при Испании пилоты немецкой команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали второй и третий результат соответственно. Победу добыл Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
"Мерседес" сделал большой шаг вперёд и показал очень хорошее время прохождения круга. Но пока мы всё ещё относительно далеко впереди, хотя относимся к этому спокойно. То, что у нас сейчас на стадии разработки, было запланировано уже давно. Мы опережаем конкурентов на две или три десятых, а это довольно много", — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на ORF.
Популярное сейчас
- Защитник Динамо продолжит карьеру в Колосе – Источник
- Урожай уничтоженной российской техники и отбитая ДРГ. Генштаб – о потерях оккупантов за 4 июня
- УПЛ завершилась, Реал попрощался с Бензема, Златан - с футболом. Главные новости за 4 июня
- В календаре Формулы-1 может появиться Гран-при Занзибара
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО