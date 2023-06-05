Хельмут Марко: Мерседес сделал большой шаг вперёд и показал очень хорошее время прохождения круга

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко поделился мнением о прогрессе, достигнутом "Мерседесом" после недавних обновлений.

Напомним, на Гран-при Испании пилоты немецкой команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали второй и третий результат соответственно. Победу добыл Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

"Мерседес" сделал большой шаг вперёд и показал очень хорошее время прохождения круга. Но пока мы всё ещё относительно далеко впереди, хотя относимся к этому спокойно. То, что у нас сейчас на стадии разработки, было запланировано уже давно. Мы опережаем конкурентов на две или три десятых, а это довольно много", — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на ORF.