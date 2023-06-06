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Организаторы Гран-при Канады выступили с заявлением на фоне пожаров в Монреале
Соревнования состоятся
фото - F1
Организаторы Гран-при Канады Формулы-1 считают, что лесные пожары не станут помехой для проведения соревнований, пишет F1News.
По информации источника, организаторы соревнований рассчитывают на то, что ситуация с бушующими в канадской провинции Квебек лесными пожарами нормализуется и Гран-при Канады пройдёт в срок без каких-либо препятствий.
Гран-при Канады пройдёт в Монреале с 16 по 18 июня.
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