Организаторы Гран-при Канады выступили с заявлением на фоне пожаров в Монреале

Организаторы Гран-при Канады Формулы-1 считают, что лесные пожары не станут помехой для проведения соревнований, пишет F1News.

По информации источника, организаторы соревнований рассчитывают на то, что ситуация с бушующими в канадской провинции Квебек лесными пожарами нормализуется и Гран-при Канады пройдёт в срок без каких-либо препятствий.

Гран-при Канады пройдёт в Монреале с 16 по 18 июня.