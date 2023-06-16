Вторая тренировка ГП Канады продлится на полчаса дольше

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение увеличить время второй свободной практики Гран-при Канады, который проходит в этот уикенд.

Решение было принято в связи с тем, что первая тренировка в боевом режиме продлилась лишь около пяти минут после чего была прервана красными флагами из-за необходимости эвакуировать болида пилота "Альпин" Пьера Гасли, у которого возникли проблемы с приводом.

В итоге первая тренировка завершилась досрочно. Вторая тренировка начнётся на полчаса раньше.