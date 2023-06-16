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Вторая тренировка ГП Канады продлится на полчаса дольше
Вторая практика затянулась
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение увеличить время второй свободной практики Гран-при Канады, который проходит в этот уикенд.
Решение было принято в связи с тем, что первая тренировка в боевом режиме продлилась лишь около пяти минут после чего была прервана красными флагами из-за необходимости эвакуировать болида пилота "Альпин" Пьера Гасли, у которого возникли проблемы с приводом.
В итоге первая тренировка завершилась досрочно. Вторая тренировка начнётся на полчаса раньше.
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