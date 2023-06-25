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Легендарный пилот Формулы-1 показал свою изюминку в Instagram. Шокирующее фото

Автоспорт
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Слился с природой

Легендарный пилот Формулы-1 показал свою изюминку в Instagram. Шокирующее фото

Фото: Твіттер Альфа Ромео

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный пилот Формулы-1, представитель "Мерседес" Валтери Боттас поделился со своими поклонниками неожиданно откровенным фото. Спортсмен хотел показать, насколько теплое лето в Финляндии, но несколько перегнул палку. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.

"Самый разгар лета"

Отметим, что следующий этап Формулы-1 начнется 30 июня тренировочными заездами Гран-при Австрии.

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В статье: формула-1 Валттери Боттас
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