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Легендарный пилот Формулы-1 показал свою изюминку в Instagram. Шокирующее фото
Слился с природой
Фото: Твіттер Альфа Ромео
Легендарный пилот Формулы-1, представитель "Мерседес" Валтери Боттас поделился со своими поклонниками неожиданно откровенным фото. Спортсмен хотел показать, насколько теплое лето в Финляндии, но несколько перегнул палку. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.
"Самый разгар лета"
Отметим, что следующий этап Формулы-1 начнется 30 июня тренировочными заездами Гран-при Австрии.
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