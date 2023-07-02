Ферстаппен побеждает в пятом Гран-при подряд

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в Гран-при Австрии-2023. Вторым стал Шарль Леклер из "Феррари". Третье место занял пилот команды лидера Серхио Перес.

Это пятый победный турнир Макса подряд и 7 в целом в 2023 году. До этого он выиграл гран-при Канады, Испании, Монако, Майами, Австралии и Бахрейна.

После завершения гонки нидерландский автогонщик сказал:

"Замечательный день, мне очень понравилось. Я просто наслаждаюсь моментом за рулем и работой с командой"

Сейчас Ферстаппен занимает первое место в личном зачете с 229-ю очками, второе место Перес - 148, третье Алонсо - 129.