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Ферстаппен побеждает в пятом Гран-при подряд

Автоспорт
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На этот раз первое место в Австрии

Ферстаппен побеждает в пятом Гран-при подряд

Фото: Sporting News

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Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в Гран-при Австрии-2023. Вторым стал Шарль Леклер из "Феррари". Третье место занял пилот команды лидера Серхио Перес.

Это пятый победный турнир Макса подряд и 7 в целом в 2023 году. До этого он выиграл гран-при Канады, Испании, Монако, Майами, Австралии и Бахрейна.

После завершения гонки нидерландский автогонщик сказал:

"Замечательный день, мне очень понравилось. Я просто наслаждаюсь моментом за рулем и работой с командой"

Сейчас Ферстаппен занимает первое место в личном зачете с 229-ю очками, второе место Перес - 148, третье Алонсо - 129.

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В статье: Макс Ферстаппен Шарль Леклер Серхио Перес Гран-при Австрии
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