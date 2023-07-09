Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен снова победил. На этот раз в Гран-при Великобритании
Шестая подряд победа в Гран-при этого сезона для пилота
Фото: Getty Images
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в Гран-при Великобритании-2023. Британцы Норрис и Хэмилтон заняли второе и третье место соответственно.
Это шестой победный турнир Макса подряд и 8 в целом в 2023 году. До этого он выиграл гран-при Австрии, Канады, Испании, Монако, Майами, Австралии и Бахрейна.
Следующий турнир состоится в Венгрии 23 июля.
How we crossed the line after 52 scintillating laps around Silverstone#BritishGP #FG2 pic.twitter.com/gC0i3yL0vi— Formula 1 (@F1) July 9, 2023
Популярное сейчас
- Мудрика и Судакова сняла скрытая камера во время игры в пляжный футбол в Испании – ВИДЕО
- УАФ осудила решение трех европейских клубов поехать на турнир в Россию
- Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля
- В ФИА нашли решение проблем с нарушением границ трассы
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
Новости по теме
- 20:11 Весь спорт Ферстаппен показал лучший результат во второй практике Гран-при Великобритании
- 16:30 Весь спорт Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Великобритании
- 18:24 Весь спорт Квалификация Сильверстоуна. Сайнц взял первый поул в карьере, Ферстаппен – второй, Леклер – третий