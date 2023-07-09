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Ферстаппен снова победил. На этот раз в Гран-при Великобритании

Автоспорт
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Шестая подряд победа в Гран-при этого сезона для пилота

Ферстаппен снова победил. На этот раз в Гран-при Великобритании

Фото: Getty Images

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Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в Гран-при Великобритании-2023. Британцы Норрис и Хэмилтон заняли второе и третье место соответственно.

Это шестой победный турнир Макса подряд и 8 в целом в 2023 году. До этого он выиграл гран-при Австрии, Канады, Испании, Монако, Майами, Австралии и Бахрейна.

Следующий турнир состоится в Венгрии 23 июля.

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Великобритании
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