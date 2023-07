Ферстаппен снова победил. На этот раз в Гран-при Великобритании

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в Гран-при Великобритании-2023. Британцы Норрис и Хэмилтон заняли второе и третье место соответственно.

Это шестой победный турнир Макса подряд и 8 в целом в 2023 году. До этого он выиграл гран-при Австрии, Канады, Испании, Монако, Майами, Австралии и Бахрейна.

Следующий турнир состоится в Венгрии 23 июля.

How we crossed the line after 52 scintillating laps around Silverstone#BritishGP #FG2 pic.twitter.com/gC0i3yL0vi