Альфа Таури объявила о переходе Риккардо

Бывший пилот "Макларена" Даниэль Риккардо официально объявлен в качестве пилота команды "Альфа Таури". Нидерландский пилот Ник де Врис покидает команду.

"Альфа Таури объявляет, что Даниэль Риккардо присоединится к команде на правах аренды из "Ред Булл" до конца текущего сезона Формулы-1, начиная с предстоящего Гран-при Венгрии", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

"Я рад вернуться на трассу с семьёй "Ред Булл", — приводит слова Риккардо пресс-служба "Альфа Таури".

После ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона Риккардо был резервным пилотом "Ред Булл".