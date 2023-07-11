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Альфа Таури объявила о переходе Риккардо

Автоспорт
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Пилот будет в команде до конца сезона на правах аренды

Альфа Таури объявила о переходе Риккардо

Фото: Livesport

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Бывший пилот "Макларена" Даниэль Риккардо официально объявлен в качестве пилота команды "Альфа Таури". Нидерландский пилот Ник де Врис покидает команду.

"Альфа Таури объявляет, что Даниэль Риккардо присоединится к команде на правах аренды из "Ред Булл" до конца текущего сезона Формулы-1, начиная с предстоящего Гран-при Венгрии", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

"Я рад вернуться на трассу с семьёй "Ред Булл", — приводит слова Риккардо пресс-служба "Альфа Таури".

После ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона Риккардо был резервным пилотом "Ред Булл".

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В статье: Даниэль Риккардо Альфа Таури
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