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Ферстаппен — победитель Гран-при Венгрии
9 победа гонщика в 2023 году
Фото: Getty Images
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в Гран-при Венгрии-2023, который проходил на автодроме Хунгароринг (Модьород).
Второе место занял Ландо Норрис из команды "Макларен", третье — Серхио Перес, выступающий вместе с победителем в одном коллективе.
Это седьмой победный турнир Макса подряд и 9 в целом в 2023 году. До этого он выиграл гран-при Великобритании, Австрии, Канады, Испании, Монако, Майами, Австралии и Бахрейна.
Пилоты "Ред Булл" установили новый рекорд Формулы-1. Они одержали 12-ю победу подряд.
The points scorers at the Hungaroring ????#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/1967g1AXcO— Formula 1 (@F1) July 23, 2023
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