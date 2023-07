Ферстаппен — победитель Гран-при Венгрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в Гран-при Венгрии-2023, который проходил на автодроме Хунгароринг (Модьород).

Второе место занял Ландо Норрис из команды "Макларен", третье — Серхио Перес, выступающий вместе с победителем в одном коллективе.

Это седьмой победный турнир Макса подряд и 9 в целом в 2023 году. До этого он выиграл гран-при Великобритании, Австрии, Канады, Испании, Монако, Майами, Австралии и Бахрейна.

Пилоты "Ред Булл" установили новый рекорд Формулы-1. Они одержали 12-ю победу подряд.

The points scorers at the Hungaroring ????#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/1967g1AXcO