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Ландо Норрис - лучший по итогам второй практики Гран-при Нидерландов

Автоспорт
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Ландо Норрис - лучший по итогам второй практики Гран-при Нидерландов

Фото: Beyond the Flag

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В Зандворте (Нидерланды) завершилась вторая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Вторым стал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, замкнул тройку сильнейших Александер Албон, представляющий "Уильямс".

Гран-при Нидерландов. Вторая свободная практика:

1. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.11,330.

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,023.

3. Александер Албон ("Уильямс") +0,269.

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,308.

5. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,390.

6. Пьер Гасли ("Альпин") +0,436.

7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,487.

8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,505.

9. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,527.

10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,533.

11. Шарль Леклер ("Феррари") +0,585.

12. Логан Сарджент ("Уильямс") +0,604.

13. Эстебан Окон ("Альпин") +0,671.

14. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,679.

15. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +0,744.

16. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,763.

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,074.

18. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,363.

19. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,571.

20. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") +1,766.

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В статье: Макс Ферстаппен Ландо Норрис
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