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Ландо Норрис - лучший по итогам второй практики Гран-при Нидерландов
Отличный результат
Фото: Beyond the Flag
В Зандворте (Нидерланды) завершилась вторая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Вторым стал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, замкнул тройку сильнейших Александер Албон, представляющий "Уильямс".
Гран-при Нидерландов. Вторая свободная практика:
1. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.11,330.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,023.
3. Александер Албон ("Уильямс") +0,269.
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,308.
5. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,390.
6. Пьер Гасли ("Альпин") +0,436.
7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,487.
8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,505.
9. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,527.
10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,533.
11. Шарль Леклер ("Феррари") +0,585.
12. Логан Сарджент ("Уильямс") +0,604.
13. Эстебан Окон ("Альпин") +0,671.
14. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,679.
15. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +0,744.
16. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,763.
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,074.
18. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,363.
19. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,571.
20. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") +1,766.
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