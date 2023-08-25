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Даниэль Риккардо травмировал руку во второй тренировке Гран-при Нидерландов

Автоспорт
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Пилоту оказали медицинскую помощь

Даниэль Риккардо травмировал руку во второй тренировке Гран-при Нидерландов

Фото: Motor Sport Magazine

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Австралийский гонщик "Альфа Таури" Даниэль Риккардо повредил руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов, которая в эти минуты проходит в Зандворте (Нидерланды).

"О, чёрт, моя рука", — сказал Риккардо по радиосвязи сразу после столкновения. Австралиец посетил медицинский центр трассы, а затем его отправили на дополнительные обследования руки в больницу.

Напомним, резервным гонщиком "Ред Булл" и "Альфа Таури" является Лиам Лоусон.

Во время второй тренировки гонщик "Макларена" Оскар Пиастри потерял контроль над машиной, а потом и Риккардо не вписался в поворот. Оба гонщика не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.

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В статье: Даниэль Риккардо
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