Даниэль Риккардо травмировал руку во второй тренировке Гран-при Нидерландов

Австралийский гонщик "Альфа Таури" Даниэль Риккардо повредил руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов, которая в эти минуты проходит в Зандворте (Нидерланды).

"О, чёрт, моя рука", — сказал Риккардо по радиосвязи сразу после столкновения. Австралиец посетил медицинский центр трассы, а затем его отправили на дополнительные обследования руки в больницу.

Напомним, резервным гонщиком "Ред Булл" и "Альфа Таури" является Лиам Лоусон.

Во время второй тренировки гонщик "Макларена" Оскар Пиастри потерял контроль над машиной, а потом и Риккардо не вписался в поворот. Оба гонщика не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.