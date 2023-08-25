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Даниэль Риккардо травмировал руку во второй тренировке Гран-при Нидерландов
Пилоту оказали медицинскую помощь
Фото: Motor Sport Magazine
Австралийский гонщик "Альфа Таури" Даниэль Риккардо повредил руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов, которая в эти минуты проходит в Зандворте (Нидерланды).
"О, чёрт, моя рука", — сказал Риккардо по радиосвязи сразу после столкновения. Австралиец посетил медицинский центр трассы, а затем его отправили на дополнительные обследования руки в больницу.
Напомним, резервным гонщиком "Ред Булл" и "Альфа Таури" является Лиам Лоусон.
Во время второй тренировки гонщик "Макларена" Оскар Пиастри потерял контроль над машиной, а потом и Риккардо не вписался в поворот. Оба гонщика не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.
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