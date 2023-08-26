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Формула-1. Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Нидерландов

Автоспорт
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Результаты квалификации

Формула-1. Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Нидерландов

Фото: Sporting News

UA-Футбол
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Сегодня, 26 августа в рамках проведения чемпионата Формула-1 сезона 2023 состоялись квалификационные заезды.

По их итогам поул завоевал местный спортсмен, представитель компании "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у пилота "Макларен" Лендо Норриса (+0,537), а ТОП 3 замкнул Джордж Рассел из "Мерседес" (+0,727).

Результаты Квалификации 1 Гран-при Нидерландов:

Формула-1. Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Нидерландов - изображение 1

Результаты Квалификации 2 Гран-при Нидерландов:

Формула-1. Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Нидерландов - изображение 2

Результаты Квалификации 3 Гран-при Нидерландов:

Формула-1. Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Нидерландов - изображение 3

Напомним, что гонка Гран-при Нидерландов пройдет завтра, 27 августа, начало заезда – в 16.00 по киевскому времени.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов
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