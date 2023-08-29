Ральф Шумахер: Дни Переса в Ред Булл сочтены

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о гонщике "Ред Булл" Серхио Пересе после его выступления на Гран-при Нидерландов.

"Серхио Перес снова допустил ошибку, в результате получил ещё один штраф, который в итоге стоил ему второго места.

Полагаю, его дни в "Ред Булл" сочтены. Известно, что Хельмут Марко отличается не особо тёплым отношением к Пересу. Думаю, Серхио не очень хорошо с этим справляется. Этим я объясняю его серьёзные промахи.

Перес весь уикенд выглядел очень расстроенным, разочарованным и отсутствующим. Я думаю, договорённости о расставании после окончания сезона уже есть", - написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.

Напомним, из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейне Серхио Перес занял четвёртое место.