Серхио Перес: Хэмилтон выехал за пределы трассы и получил преимущество на Гран-при Сингапура

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес возмущен, что британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон избежал штрафа за обгон за пределами трассы во время Гран-при Сингапура.

Хэмилтон опередил Переса на внешней стороне седьмого поворота после рестарта гонки.

"Для меня было очевидно, что Льюис просто очень поздно затормозил, выехал за пределы трассы и получил преимущество. Это то, что мы должны учитывать в будущем", — приводит слова Переса RaceFans.

Напомним, сам Перес получил пять штрафных секунд и один штрафной балл от судей Гран-при Сингапура Формулы-1.