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Серхио Перес: Хэмилтон выехал за пределы трассы и получил преимущество на Гран-при Сингапура
Но британец избежал штрафа
Фото: ESPN
Пилот "Ред Булл" Серхио Перес возмущен, что британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон избежал штрафа за обгон за пределами трассы во время Гран-при Сингапура.
Хэмилтон опередил Переса на внешней стороне седьмого поворота после рестарта гонки.
"Для меня было очевидно, что Льюис просто очень поздно затормозил, выехал за пределы трассы и получил преимущество. Это то, что мы должны учитывать в будущем", — приводит слова Переса RaceFans.
Напомним, сам Перес получил пять штрафных секунд и один штрафной балл от судей Гран-при Сингапура Формулы-1.
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