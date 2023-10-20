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Хорнер и Марко конфликтуют по поводу будущего Риккардо в команде - СМИ

Автоспорт
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В "Ред Булл" наметился внутренний конфликт

Хорнер и Марко конфликтуют по поводу будущего Риккардо в команде - СМИ

Фото: Motor Sport Magazine

Новина українською

В последние недели продолжает появляться информация о внутреннем противостоянии в "Ред Булл" между советником команды Хельмутом Марко и руководителем Кристианом Хорнером.

Согласно сообщению de Telegraaf, представители "Ред Булл" конфликтовали по поводу кандидатуры Ника де Вриса, которого в "Альфа Таури" привёл Хельмут Марко, тогда как Хорнер не рассчитывал на голландского пилота.

Помимо де Вриса, Хорнер и Марко не сошлись в мнениях о возвращении австралийского пилота Даниэля Риккардо.

Согласно источнику, Хельмут Марко по-прежнему раздражён решением Риккардо уйти в "Рено" в 2018 году. В свою очередь, Хорнер ценит талант австралийца и был бы рад пригласить его в "Ред Булл" в случае, если из команды уйдёт Перес.

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В статье: Даниэль Риккардо Red Bull Кристиан Хорнер
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