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Серхио Перес избежал наказания за срез поворота на ГП США
Это произошло из-за ошибки организаторов
Фото: Getty Images
По итогам Гран-при США, проходившем с 20 по 22 октября в Остине, штат Техас, возникло немало вопросов относительно соблюдения правил "королевских гонок". Началось всё с того, что ФИА посчитала доски скольжения на болидах Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера слишком тонкими и дисквалифицировала обоих пилотов.
Однако помимо технических нарушений, внимание также было обращено на то, что многие пилоты, среди которых больше всех выделился Серхио Перес, регулярно срезали шестой поворот на автодроме "Трасса Америк". Как заметили в Auto Motor und Sport, в поворот, в котором пилоты обычно оставляют бордюр на уровне оси болида, Перес не раз заходил, срезая его с правой стороны, чтобы обеспечивать себе лучший вход в следующую связку поворотов. Срезание трассы было заметно и тогда, когда Перес ехал и на резине "медиум", и когда он был на резине "хард". Это означает, что он мог регулярно игнорировать границы трассы. Сообщается, что некоторые пилоты были возмущены подобными действиями мексиканца.
Одна из причин того, что нарушение не было замечено — организаторы установили камеры наблюдения за белыми линиями под неправильным углом.
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