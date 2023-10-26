В ФИА назвали причины выборочных проверок болидов

На прошедшем Гран-при Формулы-1, проходившем в американском Остине, после гонки четыре болида были отправлены на проверку ФИА (Международной автомобильной федерации), по итогам которой болиды Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера были дисквалифицированы.

Выборочные проверки вызвали вопросы у участников, так как проверка лишь четырёх болидов оставляет возможность другим 16 выступать с нарушениями. В связи с этим ФИА выпустила заявление.

"Этот процесс существует уже много десятилетий. Любая часть болида может быть проверена в любое время, и если в ходе проверки обнаружится что-то, что не соответствует правилам, для участников это может означать тяжёлые последствия. При проведении проверок проводится огромный объём работы в ограниченное время, доступное после завершения Гран-при — до того, как болиды нужно будет вернуть командам для транспортировки.

Однако даже несмотря на то, что проводится широкий спектр проверок, невозможно охватить все параметры каждой машины за короткое время — и это особенно явно подтверждается, когда уикенды идут подряд и необходимо учитывать сроки перевозок. Поэтому процесс случайного выбора нескольких болидов для проверки различных характеристик особенно важен. Каждая команда осознаёт, что её могут выбрать, и понимает, что вероятность обнаружения нарушений правил велика", — приводит слова заявления ФИА The Race.