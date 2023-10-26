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Раскрыто новое название, которое может получить Альфа Таури

Автоспорт
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Анонс может последовать в ближайшее время

Раскрыто новое название, которое может получить Альфа Таури

Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Альфа Таури" может изменить название на Racing Bulls. Как рассказал авторитетный обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд, это может произойти по воле "Ред Булл".

По его словам, анонс может последовать в ближайшее время.

Кроме того, по сведениям Сейвуда, у итальянской команды не будет титульного спонсора. Вместо этого она будет представлять группу различных брендов, желающих получить рекламу за счёт Формулы-1.

Одним из спонсоров может стать популярный у молодёжи сервис Cash App, что говорит, отмечает Джо, в пользу того, что ставка может быть сделана на повышения интереса к команде у молодого поколения.

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В статье: формула-1 Альфа Таури
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