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У Карлоса Сайнса проблемы со здоровьем накануне Гран-при Мексики
В команде надеются на возвращение пилота
Фото: twitter.com/F1
Пилот "Феррари" испанец Карлос Сайнс не появится на медиадне из-за плохого самочувствия на Гран-при Мексики в Формуле-1. Об этом сообщает официальный аккаунт итальянской команды в социальной сети X (ранее Twitter).
По данным источника, болезнь Карлоса не несёт за собой ничего серьёзного. В команде ожидают, что пилот вернётся в строй и будет готов сесть за руль в первой свободной практике.
В личном зачёте сезона 2023 года Сайнс занимает четвёртое место с 171 очком, обгоняя напарника по "Феррари" Шарля Леклера на 32 очка.
Напомним, "Феррари" ведёт борьбу в Кубке конструкторов с "Мерседесом" за вторую строчку.
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