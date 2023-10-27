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У Карлоса Сайнса проблемы со здоровьем накануне Гран-при Мексики

Автоспорт
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В команде надеются на возвращение пилота

У Карлоса Сайнса проблемы со здоровьем накануне Гран-при Мексики

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

Пилот "Феррари" испанец Карлос Сайнс не появится на медиадне из-за плохого самочувствия на Гран-при Мексики в Формуле-1. Об этом сообщает официальный аккаунт итальянской команды в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, болезнь Карлоса не несёт за собой ничего серьёзного. В команде ожидают, что пилот вернётся в строй и будет готов сесть за руль в первой свободной практике.

В личном зачёте сезона 2023 года Сайнс занимает четвёртое место с 171 очком, обгоняя напарника по "Феррари" Шарля Леклера на 32 очка.

Напомним, "Феррари" ведёт борьбу в Кубке конструкторов с "Мерседесом" за вторую строчку.

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В статье: Карлос Сайнс
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