Акции Астон Мартин проданы на сумму около 3 миллионов долларов

Сегодня, 30 октября, на Лондонской бирже был продан крупный пакет акций британской компании "Астон Мартин".

Изначально было ошибочно заявлено, что сумма проданных акций составила около £ 250 млн ($ 300 млн), однако позже стало известно, что она кратно меньше — около £ 2,5 млн ($ 3 млн).

Напомним, ранее прошёл слух, что "Астон Мартин" сменит владельца, а её лидер и двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо покинет команду.