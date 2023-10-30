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Акции Астон Мартин проданы на сумму около 3 миллионов долларов
Ранее планировалась смена владельца
Фото: Aston Martin
Сегодня, 30 октября, на Лондонской бирже был продан крупный пакет акций британской компании "Астон Мартин".
Изначально было ошибочно заявлено, что сумма проданных акций составила около £ 250 млн ($ 300 млн), однако позже стало известно, что она кратно меньше — около £ 2,5 млн ($ 3 млн).
Напомним, ранее прошёл слух, что "Астон Мартин" сменит владельца, а её лидер и двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо покинет команду.
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