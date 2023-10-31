  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мерседес уволил главу аэродинамического отдела после 11 лет работы
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерседес уволил главу аэродинамического отдела после 11 лет работы

Автоспорт
(1 голосов)

Неожиданное решение

Мерседес уволил главу аэродинамического отдела после 11 лет работы

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Команда "Мерседес", выступающая в Формуле-1, объявила о завершении сотрудничества с Майком Эллиотом, который впервые пришёл в команду в 2012 году и за 11 лет карьеры в "Мерседесе" занимал должности главы аэродинамического отдела и технического директора.

"После 11 невероятных лет Майк Эллиот решил покинуть команду. Майк был одним из столпов достижений команды, и мы благодарим его за всё, что он привнёс в коллектив. Мы желаем тебе удачи в следующей главе, Майк!" — сообщается в социальных сетях команды "Мерседес".

Под руководством Эллиота был разработан болид "Мерседеса" сезона-2022.

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон: У Ред Булл чемпионский болид, просто Пересу не везет
yellow-arrow
Фернандо Алонсо не заменит Переса в Ред Булл
yellow-arrow
Акции Астон Мартин проданы на сумму около 3 миллионов долларов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде