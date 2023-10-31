Мерседес уволил главу аэродинамического отдела после 11 лет работы

Команда "Мерседес", выступающая в Формуле-1, объявила о завершении сотрудничества с Майком Эллиотом, который впервые пришёл в команду в 2012 году и за 11 лет карьеры в "Мерседесе" занимал должности главы аэродинамического отдела и технического директора.

"После 11 невероятных лет Майк Эллиот решил покинуть команду. Майк был одним из столпов достижений команды, и мы благодарим его за всё, что он привнёс в коллектив. Мы желаем тебе удачи в следующей главе, Майк!" — сообщается в социальных сетях команды "Мерседес".

Под руководством Эллиота был разработан болид "Мерседеса" сезона-2022.